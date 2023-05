Alexandre, l’auteur de la prise d’otage à Farciennes, reste en prison: son mandat d’arrêt vient d’être prolongé pour 2 mois

L’enquête est toujours en cours et l’inculpé est toujours en prison depuis son interpellation le soir des faits. La chambre du conseil de Charleroi vient, une nouvelle fois, de confirmer son mandat d’arrêt pour 2 mois.

Lire aussi Alexandre, l’auteur de la prise d’otage à Farciennes, met en cause son dealer: «Il m’a forcé à récupérer la dette d’un élève!»

de videos

Pour rappel, le jeune affirme qu’il a été contraint à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire et à y commettre une prise d’otages par son dealer. Celui-ci l’aurait envoyé à la recherche d’un élève qui lui devait une grosse somme d’argent. Pour lui donner du courage, il lui aurait fait fumer des joints et consommer de la vodka et lui aurait également fourni l’arme. Pour s’assurer du plein concours du jeune homme, il aurait également menacé les proches d’Alexandre, ce qui l’a finalement poussé à agir…