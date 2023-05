Vincent Kompany va-t-il encore recruter en Pro League cet été? «Il a déjà apporté beaucoup d’argent aux clubs belges, y compris à Anderlecht»

« Toute l’Angleterre apprécie ce que Vincent a fait. J’ai vécu cette promotion avec ferveur parce que j’étais là. Cela m’a donné un sentiment de joie et de fierté, celui d’un père qui voit son fils travailler dur et obtenir des résultats. Je vis avec lui depuis si longtemps, je l’ai vu gagner des trophées à City, mais ça aussi c’est exceptionnel », s’est réjoui Pierre Kompany, qui s’est toutefois montré prudent quant à la saison prochaine en Premier League. « Réussir le maintien serait déjà un succès ».

À son arrivée à Burnley, Vincent Kompany avait recruté plusieurs joueurs du championnat belge, tels que Cullen, Bastien, Benson, Zaroury, Vitinho ou encore Foster et Al Dakhil, pour combler ses besoins malgré un budget limité. Cela pourrait-il encore être le cas cet été ?

« Vincent a déjà apporté beaucoup d’argent aux clubs belges de cette manière, y compris à Anderlecht », a insisté Pierre Kompany. « Il est le premier entraîneur belge à aller à l’étranger et à prendre de jeunes talents belges. Burnley est un club normal qui doit garder un œil sur ses dépenses et Vincent le fera. Je ne le vois pas jeter l’argent par les fenêtres. Mais s’il ira à nouveau chercher des joueurs en Belgique ? Je ne me préoccupe pas de cela, je n’y pense même pas ».