«On a retrouvé la 7ème compagnie!»: pourquoi Aldo Maccione est remplacé par Henri Guybet Dans la suite de « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? », l’éternel séducteur italien n’interprète plus Tassin. Archives CTR

Par Frédéric Seront

Avec la saga du « Gendarme de Saint-Tropez », les trois épisodes de « La 7ème compagnie » figurent haut la main parmi les films les plus rediffusés à la télé. Impossible de passer une année sans que Pithivier, Chaudard et Tassin ne pointent le bout de leur casque sur le petit écran. Il n’y avait donc aucune raison pour qu’on y échappe, et RTL n’a, cette fois, même pas attendu le début de l’été pour dégainer les longs métrages, qui sont, il est vrai, la garantie d’une bonne audience à bas prix. de videos Mais pour de nombreux fans de la trilogie, il reste un grand mystère : pourquoi Aldo Maccione, qui campait Tassin dans le premier film, est-il remplacé dans les deux suivants par Henri Guybet ? A l’époque, le futur interprète de « Plus beau que moi, tu meurs » n’est pas encore la star incontournable des comédies franchouillardes qu’il deviendra dans les années 80. Mais il a déjà tapé dans l’œil de plusieurs cinéastes, à commencer par Claude Lelouch qui, séduit par sa fameuse démarche cambrée qui deviendra par la suite sa marque de fabrique, lui donne son premier rôle au cinéma dans « Le voyou » en 1970 et l’engage deux ans plus tard pour « L’aventure c’est l’aventure ». C’est à ce moment-là qu’il est aussi choisi pour jouer Tassin dans « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? ».

Cependant, le tournage ne va pas se passer pour le mieux entre le comédien et le réalisateur, Robert Lamoureux, qui lui reproche de ne pas être assez rigoureux dans son travail et de prendre son rôle trop à la légère. À cela s’ajoutait un comportement de diva. Pour Lamoureux, Aldo n’avait pas spécialement la grosse tête, « mais il était comme un gros bébé, avec tout ce que ça comporte de caprices, de colères, de c’est moi le plus beau, c’est moi le plus fort ». En outre, Maccione ne s’entend pas spécialement avec les autres comédiens, à commencer par Jean Lefebvre, accro aux jeux d’argent et à la boisson et arrivant souvent en retard sur le plateau. Et ce qui agaçait encore plus Aldo, c’était que l’interprète de Pithivier n’avait pas droit aux mêmes remontrances du cinéaste que lui. Un deux poids, deux mesures qui l’énervait au plus haut point. L’acteur italien va même jusqu’à quitter un jour le plateau pour appeler le producteur et lui faire part de son mécontentement.

Lire aussi Maïwenn a-t-elle pris parti pour Johnny Depp face à Amber Heard en lui offrant le rôle de Louis XV dans «Jeanne du Barry»? Elle répond! Affaire de gros sous L’affaire aurait pu en rester là. Sauf que « La 7ème compagnie » va connaître un énorme succès et qu’une suite est mise en chantier. Robert Lamoureux dans un premier temps va proposer à Aldo Maccione de rempiler, mais celui-ci va faire monter les enchères et demander une augmentation de salaire. Pas question. Exit donc Aldo, place à Henri Guybet, issu de la bande du Café de la Gare, qui commençait à être connu depuis qu’il avait campé le chauffeur juif de Louis de Funès dans « Les aventures de Rabbi Jacob ». En plus, il s’entendait déjà bien avec Jean Lefebvre, avec qui il venait de tourner « Pas de problème ».

Henri Guybet va ainsi devenir un des seconds rôles les plus prisés des comédies françaises des années 70. Mais que ce soit lui ou Aldo Maccione, leur carrière s’essoufflera à partir de la fin des années 80. Tous les deux sont toujours bien en vie et affichent d’ailleurs quasiment le même âge : 86 et 87 ans. Comme quoi, le rire, ça conserve !