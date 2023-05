Jusqu’à cinq ans requis pour trois cultures et une tentative de culture de cannabis, notamment à Dinant

Des peines de deux à cinq ans de prison ont été requises ce mardi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, envers 12 personnes, dont certaines originaires des Pays-Bas, poursuivies pour leur implication dans des cultures de cannabis mises en place à Morlanwelz, Liège et Anvers entre 2018 et 2019, dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Des préventions de tentative de culture de cannabis à Dinant et de soustraction frauduleuse d’électricité sont aussi reprochées à l’encontre de certains des prévenus.

L’enquête a débuté sur base d’informations policières selon lesquelles un des prévenus était actif dans l’installation et la culture de cannabis en Belgique. Il était notamment chargé de la prospection de lieux à louer pouvant accueillir ces cultures et était chargé de superviser les installations. Son téléphone a été mis sur écoute et des observations mises en place.