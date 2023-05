Kode61 Birdcage : hommage japonais à l’Italie

Vous connaissez Ken Okuyama ? On s’en doutait un peu. En revanche, il suffit d’être un tant soit peu amateur d’automobile pour connaître l’une de ses plus grandes œuvres. Il l’a créée à l’époque où il était l’un des principaux designers de Pininfarina, et à l’époque où une célèbre marque italienne était encore étroitement liée au célèbre bureau de design. Okuyama est en effet « le père » de la Ferrari Enzo. Rien que ça !

Production exclusive

Aujourd’hui installé à son compte, le Japonais vient de créer cette sculpture roulante, qui rend hommage à la Maserati Tipo 61 (dite « Birdcage », cage à oiseau, en raison de son châssis en tube), voiture de compétition produite de 1959 à 1961. Elle est aussi inspirée du concept Birdcage de 2005, créé par Maserati pour honorer les 75 ans de la Tipo 61. Mais la Kode61 est peut-être plus proche de l’originelle, car dépourvue de toit et même de pare-brise, elle est pleinement dans l’esprit compétition de l’époque. Sur quelle base repose cette carrosserie unique ? Mystère. En tout cas, il y a un moteur thermique (en témoignent les sorties d’échappement), et une boîte manuelle. Les seuls à savoir seront les quelques rares chanceux qui s’offriront l’un de ces bijoux. Le designer a en effet confirmé que la Kode61 Birdcage serait produite – à la main bien sûr – en très petite série.