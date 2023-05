«Paris Police 1905»: la Belle Epoque et la syphilis

Ce samedi soir, Be Séries propose les deux premiers épisodes de « Paris Police 1905 ».

Le mot d’ordre est : « Pas de prostituées à Paris lors de la Nuit sainte. » Une façon de nous montrer un aspect moins reluisant de la Belle Epoque en explorant ses bas-fonds. L’intrigue se corse lorsqu’un mort non identifié est retrouvé au bois de Boulogne, lieu de perdition par excellence. « Paris Police 1905 » est la suite de « Paris Police 1900 », qui se déroulait en pleine affaire Dreyfus.

On avait déjà eu droit, il y a cinquante ans, aux « Brigades du Tigre ». La nouvelle série de BeTV nous plonge à la même période, au début du XXe siècle, mais s’intéresse cette fois à la brigade des mœurs, ces policiers chargés de faire la sale besogne en « nettoyant » les rues de la capitale française de ses prostituées à l’approche de Noël.

On retrouve donc l’inspecteur Antoine Jouin pour cette nouvelle salve de six épisodes qui aborde des thématiques telles que l’homosexualité, la prostitution ou la syphilis, qui faisait alors des ravages. Après l’antisémitisme dans la première saison, c’est donc sur la répression des mœurs que se penche le feuilleton, qui bénéficie d’une reconstitution d’époque impeccable et d’une interprétation solide.