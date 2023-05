Les crèches redoublent de prudence suite au drame qui a coûté la vie à la petite Céleste à la crèche de Valensart

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Tout est aux normes donc il n’y a pas de raison qu’on change quelque chose », nous explique Gaëlle Bastianelli, directrice d’une crèche de Marchin. Les résultats de l’enquête sont attendus. « On va attendre les résultats de l’enquête et voir les conclusions qui seront tirées avant de se positionner hâtivement sur ce qu’il faudrait faire évoluer, mais je dois avouer que même si tout est en règle dans notre établissement, on reste attentif aux enfants. Ce qu’il s’est passé ce vendredi est très choquant pour les travailleurs du secteur », ajoute Isabelle Vanderaveroven, directrice d’une crèche à Braives.

Les institutions doivent être attentives lors de l’installation des matériaux. « Je pense qu’il faut faire attention aux firmes qui installent les matériaux et veiller à ce qu’elles pensent bien aux enfants. Chez nous, les stores avec une ficelle sont placés en hauteur dans les pièces de vie uniquement. Dans les chambres, ce dispositif n’est pas présent. Malgré cela il faut être conscient que des accidents peuvent encore arriver, malheureusement on ne sait pas prévoir l’imprévisible », note la directrice Braivoise.

Nous avons contacté plusieurs crèches en Wallonie.