Alpine et Lotus ne travaillent plus ensemble

Alpine et Lotus ont toujours partagé la même philosophie de petites voitures de sport, misant plus sur la légèreté et l’agilité que sur la course à la puissance. Que les deux marques s’associent pour partager la charge du développement d’un nouveau modèle phare électrique (la remplaçante de l’A110 pour Alpine), ça tombait sous le sens. Finalement, il n’en sera rien.

Sans explications

La marque dieppoise vient en effet d’annoncer par communiqué que le partenariat avec Lotus prenait fin, du moins sur ce projet. Mais on ignore pourquoi, et surtout si Alpine préfère continuer à développer seule son « A110 électrique », ou si le développement d’une telle voiture est tout bonnement stoppé. En l’absence d’info, nous nous lançons dans le jeu des suppositions. Alpine (donc, Renault) a-t-elle préféré ne pas trop laisser la main à Lotus, qui appartient au groupe chinois Geely ? Ou bien la marque sportive remet-elle en question sa transition 100% électrique, depuis que l’Europe a finalement laissé la porte ouverte aux carburants synthétiques après 2035 ? Se peut-il qu’Alpine imagine plutôt un avenir « à la Porsche », avec une gamme mêlant un modèle emblématique thermique, et d’autres modèles électriques. On espère avoir des réponses bientôt.