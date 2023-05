La Belgique légifère enfin sur le rétrofit

Pour rappel, le rétrofit est cette pratique consistant à retirer les « organes thermiques » d’une voiture, pour les remplacer par un moteur électrique et des batteries. Ce genre de conversion, qui intéresse principalement le monde de la voiture ancienne, n’est jusqu’à présent pas autorisée en Belgique. Mais il était toutefois possible de faire homologuer à l’étranger (Allemagne, France, Grande-Bretagne) une voiture transformée, avant de passer un contrôle technique en Belgique et d’obtenir une immatriculation. Ni simple, ni bon marché. Mais ça va donc changer.

Prescriptions techniques

A la lecture de ce que contient la loi, on se dit que ce n’était pourtant pas si compliqué, et on se demande ce qui a pris si longtemps. En clair, les conditions à respecter pour la conversion d’une voiture à l’électricité sont les suivantes.