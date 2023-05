Des ados arnaquent leurs voisins à Baelen en faisant croire qu’ils vendent des lasagnes pour un club: leurs parents s’excusent sur les réseaux sociaux

Dans la catégorie des idioties à ne pas faire, il y a le vol par ruse. C’est d’autant plus stupide à faire quand ce sont les voisins que l’on tente d’arnaquer. C’est la mauvaise idée qu’ont eu plusieurs adolescents à Baelen ces derniers jours.

L’arnaque a été rapidement découverte et un habitant de Baelen a appelé à la prudence au cas où d’autres recevraient la visite de ces jeunes d’environ 13-14 ans. L’information a d’ailleurs été relayée par la commune ce lundi.

Une réaction saluée par les internautes et habitants de Baelen qui n’ont pas manqué de commenter le statut du papa gêné. « Merci pour votre démarche, en espérant qu’ils retiendront la leçon. »

« Il apparaît, après visite de la police ce matin, que ce seraient nos deux ados et un troisième portant un pantalon de travail dont nous ne connaissons pas l’identité qui se sont permis de faire une fausse vente de lasagnes. (…) Nous sommes vraiment désolés de la gêne occasionnée. Bien entendu nous vous rembourserons », écrit le papa.

La visite n’a pas franchement ravi les Baelenois. Plus gênés qu’autre chose, ils ont décidé de réagir à la bêtise de leurs ados en s’excusant publiquement sur les réseaux sociaux et en appelant les personnes lésées à se manifester.

En attendant, à Baelen on ne sait plus trop quelle lasagne commandée on peut s’attendre à recevoir… ou pas.