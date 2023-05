Jugée «trop grosse» après avoir défilé au Festival de Cannes, Léna Situations répond aux attaques dont elle est victime: «J’ai pris du poids, j’en suis consciente»

Ce n’est pas la première fois que la YouTubeuse est victime de remarques négatives, mais cette fois-ci, elle a tenu à répondre, via Instagram : « J’ai toujours été plus ou moins à l’aise avec mon corps… jusqu’à ces derniers mois. J’ai pris du poids, j’en suis consciente, ma morphologie a changé j’en suis consciente, mais Internet s’en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. Depuis deux ans, j’ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. On nous projette tellement un corps idéal, un style idéal que dès que je ne rentre plus dans mon 36 je reçois des ‘tu manges bien à la cantine’ ou ‘félicitations pour le bébé’. » Voilà qui est bien dit !