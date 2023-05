Les confidences de Thibaut Courtois sur son avenir chez les Diables rouges: «La Coupe du monde 2026 et ensuite on verra…»

Dans les colonnes du magazine Humo, Thibaut Courtois a évoqué en toute franchise son avenir au sein de l’équipe nationale belge, dont il est l’un des piliers depuis une dizaine d’années. « Je veux au moins aller jusqu’à la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique », a-t-il confié. « Je ne veux pas m’arrêter sur une élimination en phase de groupes. Et ensuite, on verra si j’ai encore la motivation et le physique pour éventuellement continuer jusqu’à l’Euro 2028. »

Le portier du Real Madrid a également évoqué les retraites internationales d’Eden Hazard, Toby Alderweireld et plus récemment d’Axel Witsel. « Ça fait quelque chose. On a partagé douze ans en équipe nationale et vécu tant de beaux moments. Pour Eden, qui est mon équipier au Real, je savais qu’il prendrait sa retraite internationale. J’ai été plus surpris par les annonces de Toby et Axel. Mais en football, il faut parfois prendre des décisions difficiles. »