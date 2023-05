«Une maison de poupée» de retour au Théâtre du Parc

« Une maison de poupée » est un énorme scandale à sa création. L’histoire de cette femme quittant son mari à la fin de la pièce indispose fortement la société bourgeoise de la fin du 19e siècle, si les liens du mariage sont considérés comme sacrés, c’est davantage la question de l’abandon des enfants qui rend inacceptable le départ de Nora. Une partie des pays européens censurent la pièce, à tel point qu’Ibsen écrit une autre fin possible : après avoir quitté le domicile conjugal, Nora revient au logis et « tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes ».

Le texte est drôle et le message reste encore d’actualité. « Une maison de poupée » d’Henrik Ibsen est plus que jamais dans l’air du temps. Son héroïne, femme objet qui s’émancipe, résolument contemporaine… Le metteur en scène aux multiples Molière, Ladislas Chollat clôture la saison du Théâtre du Parc avec cette célèbre pièce qui sera jouée du 13 au 18 juin.

Mais la deuxième fin d’Ibsen reste ambiguë. C’est au spectateur à décider de l’issue du couple. La pièce est créée en langue française au Théâtre Royal du Parc, avant Paris ! Plus d’un siècle s’est écoulé. Ladislas Chollat transportent les personnages dans les années 50 aux État-Unis.

On parle beaucoup d’argent dans Une maison de poupée. Il semblerait que ce sujet soit encore l’origine de beaucoup de conflits dans le couple. Le mythe de la femme dépensière et du mari qui est « celui qui ramène le plus d’argent au logis » est toujours bien vivant. En outre, l’on est bien obligé de constater qu’à diplôme égal, qu’à travail égal, la femme reste encore aujourd’hui moins bien payée que l’homme.