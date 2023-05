Roland-Garros: attention à l’ovni Carlos Alcaraz, grand favori du tournoi de tennis

C’est parti pour une nouvelle quinzaine sur la terre battue de Roland-Garros. Et comme l’année dernière, l’attraction du moment est Carlos Alcaraz, qui connaît depuis un an et demi une ascension fulgurante. Il est clairement celui qui attirera tous les regards. Si, l’an passé, il s’était finalement fait éliminer dès les quarts de finale, depuis, il a encore effectué pas mal de chemin, en remportant notamment son premier tournoi du Grand Chelem, l’US Open, en septembre dernier. Il était alors devenu le plus jeune numéro un mondial, à seulement 19 ans et quatre mois, et le plus jeune aussi à terminer une année à la tête du classement ATP. Si, ensuite, il est redescendu sur la deuxième place du podium, en se faisant devancer par Djokovic, il vient de repasser à nouveau en tête. Le bel Ibérique ne cache donc pas ses ambitions pour Roland-Garros et entend bien prendre la balle au bond pour marquer à nouveau l’histoire. Il a certes perdu à Rome deux semaines avant le coup d’envoi du tournoi parisien, mais depuis le début de la saison, il affiche 30 victoires pour à peine 2 défaites. Et le forfait de Nadal lui laisse encore plus le champ libre, même s’il a estimé que le désistement de son compatriote était « très douloureux et très triste ».

Depuis sa percée sur le circuit professionnel, Alcaraz est perçu comme un véritable ovni. Et il impressionne aussi bien les joueurs actuels que les anciens. L’an dernier, Justine Henin n’hésitait pas à dire tout le bien qu’elle pensait de lui dans une interview à Sudinfo : « Au niveau du jeu, il me paraît être le plus complet des Nadal, Djokovic et Federer. On dirait qu’il y a un bon mélange de ces trois-là… La comparaison avec Nadal, cependant, ne tient pas sur le plan tennistique. C’est la précocité des deux qui les rapproche. Même si en parlant d’intensité, Alcaraz s’est nourri de l’énergie que peut dispenser son aîné. On pourrait parler aussi de la mentalité et de l’approche du jeu, qui sont comparables. Il a un respect monumental pour Rafael Nadal, mais il n’a pas eu peur de le battre non plus. »