D3A ACFF - Gianquinto est bienle spécialiste des penalties pour le RFC Tournai

Loïc Collet Antoine Gianquinto ne pouvait sans doute pas rêver meilleure sortie ce dimanche contre La Calamine. En toute fin de match, il écarte un penalty, le troisième sur sept tentatives, avant de sortir sous une ovation du stade Luc Varenne. Ajoutons à cela les trois tirs au but sortis contre Onhaye et les cinq sur huit l’an dernier et nous arrivons à un total de onze sur vingt, soit 55 % de réussite. « C’est au feeling, il a ça en lui, à l’instinct », avouait ce dimanche Yves Fruchart, l’entraîneur des gardiens du RFC Tournai.

Un discours déjà sorti par Gianquinto lui-même, révélant ne pas forcément avoir de secret. Et quel plus bel exemple que cette anecdote livrée par Luigi Nasca par rapport à la séance de tirs au but à Onhaye. « J’ai été le voir avant la séance en lui demande s’il voulait que je lui donne des indications sur les tireurs. Il m’a répondu « Coach, merci pour tout ce que tu as fait dans le vestiaire, on ne revient jamais sans toi. Tout ça c’est grâce à toi. Maintenant, toi tu as fini, tu me laisses faire », rigolait l’entraîneur du RFC Tournai.