Après le décès de son mari, Lesley découvre qu’elle a gagné à un jeu de loterie: «C’est incroyable mais c’est teinté de tristesse»

Garry et Lesley McNally vivaient dans une grande maison avec leurs trois enfants. Lorsqu’ils sont devenus adultes et qu’ils ont quitté le nid, ils ont envisagé de déménager dans un bungalow dont ils avaient eu le coup de cœur quelque temps auparavant. Après quelques travaux de rafraîchissement, ils ont enfin pu emménager dans la maison qui devait les voir vieillir ensemble.

Lesley se confie via Metro.co.uk : « C’est incroyable et cela va changer la vie de la famille. Tout sera partagé. Ça m’aidera, moi et les garçons. Je suis heureuse d’avoir gagné mais c’est teinté de tristesse, car nous avons joué pendant longtemps et Garry n’est pas là pour le voir. »