Basket: les Belgian Cats débutent leur préparation ce vendredi à Mons-Hainaut contre la Grèce

Dans leur route à l’EuroBasket dames 2023, les Belgian Cats livrent plusieurs matches de préparation. Cette période débute ce vendredi à la mons.arena (20h00) avec la réception de la Grèce ( tickets disponibles ). L’occasion pour les fans de basket dans la région, et ailleurs, de soutenir celles qui tenteront de faire briller la Belgique du 15 au 25 juin. La compétition se déroule à Ljubljana (Slovénie) et Tel-Aviv (Israël). En phase de groupes, les Cats affronteront l’Italie, la République tchèque et Israël.

Après avoir affronté la Grèce à Mons, les Cats disputeront un autre amical contre les Grecques, à Braine cette fois, dimanche (16h). Ce sera ensuite la Chine, le 8 juin (20h30) à Courtrai, et à nouveau le 10 juin (18h00) à Louvain, qui se dressera sur la route des filles dirigées par Rachid Méziane.