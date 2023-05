Alix Poisson («Les randonneuses»): une comédienne et maman épanouie L’actrice de 44 ans est l’une des stars de la série de TF1, qui suit le périple de six femmes au courage inspirant. Photonews

Par Martin Rousseau

Révélée aux côtés d’Arnaud Ducret dans le programme court « Parents mode d’emploi », Alix Poisson a très vite su se détacher de son personnage de mère débordée qui aurait pu lui coller à la peau. Après avoir fait ses preuves sur les planches et enchaîné les petits rôles sur grand écran, l’actrice est parvenue à se faire une place à la télévision. Durant la période « Parents mode d’emploi », de 2013 à 2018, elle fut l’un des visages incontournables des fictions de France 2, comme « Candice Renoir » ou « Disparue ». Des séries populaires aux audiences éclatantes, qui ont forcément poussé les autres chaînes à s’intéresser à elle… Lire aussi «Je ne voudrais pas qu’ils me voient…»: pourquoi Charlotte Gaccio ne veut-elle pas que ses enfants regardent «Demain nous appartient»? Si Alix décidera de rester fidèle à France Télévisions (« Germinal », « L’enfant que je n’attendais pas »), elle acceptera le rôle principal d’une série d’Arte, « Jeux d’influence », et tapera également dans l’œil de TF1. Dans « Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi », avec Muriel Robin, elle cassera définitivement son image de maman rigolote. Sur la chaîne privée, on l’a vue aussi dans « Le colosse aux pieds d’argile », avec Eric Cantona. Et en ce moment, elle crève l’écran dans « Les randonneuses », où elle partage l’affiche avec cinq autres super-nanas : Clémentine Célarié, Camille Chamoux, Joséphine de Meaux, Tiphaine Daviot et Claire Borotra.

Dans cette minisérie de six épisodes (qui s’est clôturée il y a quelques jours sur la Une et s’achève ce lundi soir sur TF1), Alix Poisson incarne Sara, une jeune femme en rémission après un cancer très agressif et une ablation du sein. À la suite de sa maladie, son couple vole en éclats. Sa reconstruction personnelle devient sa priorité. Elle décide alors de prendre part à une aventure hors du commun : l’ascension du Dôme de la Lauze, un sommet de près de 4000 mètres, en compagnie de cinq autres femmes qui, elles aussi, ont une histoire liée au cancer. « Dans notre société, le cancer est encore très tabou. Le cancer féminin encore plus », remarque l’actrice, interrogée par le quotidien « Le Progrès ». « C’est une maladie qui fait partie de la vie de beaucoup de gens. Il faut qu’on puisse en parler et qu’on la dédiabolise. »

Lire aussi «Une fille ultra-sexy et complètement à côté de la plaque»: Sonia Rolland se lâche dans la nouvelle saison de «Tropiques criminels» Son fils, Jules, futur acteur ? Si elle n’incarne plus son personnage d’Isa Martinet depuis l’arrêt de « Parents mode d’emploi », Alix Poisson campe tout de même le rôle de maman dans la vraie vie. Aux côtés de son compagnon, dont elle prend soin de préserver l’identité, elle élève un petit garçon prénommé Jules. Sur son compte Instagram, l’actrice n’hésite pas à partager quelques vidéos de son fils, qui apparaît toujours de dos. Il y a un an, elle dévoilait une séquence dans laquelle il s’attaquait au monologue-culte d’Edouard Baer dans « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ». De quoi lui prédire un avenir d’acteur ? Sa maman n’y voit pas d’inconvénient.

« La profession qu’il choisira m’est totalement égale. Il fera ce qu’il veut, dentiste, paléontologue ou garagiste, du moment qu’il y met toute son âme, que cela l’épanouit et lui fait défendre certaines valeurs », confiait la comédienne dans une interview pour « Télé Star ».