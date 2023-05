Anouar Ait El Hadj: «À tous les niveaux, Genk est plusieurs crans au-dessus d’Anderlecht»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Anouar Aït El Hadj (21 ans) n’est pas davantage titulaire à Genk qu’à Anderlecht mais, dans le Limbourg, il a le sentiment de revivre. Transféré chez les Genkois en janvier dernier pour quelque 2 millions, celui qui joua septante-cinq rencontres pour le RSCA a retrouvé ces derniers mois l’excitation de la course au titre. Ce sera compliqué, mais il rêve encore de la relancer in extremis, dimanche, à Bruges. Le lutin molenbeekois (1,67 m) a toujours vécu pour les trophées chez les jeunes Mauves, dont il reste très proche.

Anouar Ait El Hadj, les médias s’intéressent davantage à vous depuis que vous avez rejoint Genk. N’est-ce pas un peu le monde à l’envers ?

C’est logique vu la place occupée par Genk au classement. J’ai eu dix très belles années à Neerpede, mais il faut bien reconnaitre qu’Anderlecht n’est actuellement plus un club du top en Belgique.

Avez-vous le sentiment que Genk a définitivement dépassé le RSCA ?

Tout peut aller très vite et je souhaite sincèrement au Sporting de revenir rapidement au sommet. Mais, quand j’ai débarqué à Genk fin janvier, j’ai directement été impressionné par le niveau de tous les joueurs. C’était vraiment plus fort qu’à Anderlecht. Les entrainements aussi, au niveau de l’intensité et de la qualité, n’avaient rien à voir avec ce que j’avais connu jusqu’ici. Ici, j’ai l’impression de progresser lors de chaque séance alors qu’au RSCA, ce n’était plus le cas.