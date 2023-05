Procession du Car d’Or, répétition du combat, rues interdites au public…: découvrez toutes les nouveautés de la ducasse de Mons 2023

Dans un peu moins d’une semaine, le moment le plus attendu de l’année des Montois va enfin débuter : le Doudou. Après deux années d’absence pour cause de Covid, la ducasse 2022 était « l’une des plus belles éditions sous un ciel radieux », selon Nicolas Martin. Pour espérer faire mieux, la Ville de Mons ainsi que tous ses collaborateurs, les services de police et l’ASBL de la ducasse « ont mis le paquet », comme le précise Jean-Hubert Nicolay, chef de corps de la zone de police Mons-Quévy. de videos Des changements majeurs Comme nous vous l’annoncions dans nos pages, certaines habitudes sont amenées à changer cette année. La première et pas des moindres : la répétition du combat dit Lumeçon aura lieu le samedi soir sur la Grand’Place. Habituellement, ce moment familial et très privilégié se déroulait dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville.

À cause des travaux et de ses nombreux échafaudages, la répétition ainsi que l’intronisation de saint Georges se feront devant le grand public : « Habituellement, il fallait venir tôt pour y assister. Cette année, tout le monde pourra y venir. Nous demandons à tout le monde de respecter l’aspect familial et cérémonial de cette répétition. Il ne sera pas possible d’emporter des porte-bonheur ! », précise Joëlle Wattier, réalisatrice générale du Lumeçon. Pas question donc de se battre à la corde pour attraper du crin, ce moment est bien réservé pour le lendemain, le dimanche. Afin de respecter cette tradition, un effectif policier plus important sera mobilisé.

Autre changement majeur, le parcours de la procession. « La ville s’embellit et change mais cela va avoir des répercussions », précise Nicolas Martin. En effet, en raison des travaux du square Roosevelt, l’itinéraire a donc dû changer. Cette année, le parcours se terminera par la rue de l’Athénée, rue Fétis ainsi que la rue de la Grosse Pomme, avant de rejoindre Sainte-Waudru. Mais attention, « pour des raisons de sécurité, ces trois rues ne seront pas accessibles au public », précise la Ville de Mons. Ce parcours de 3 km démarre à 9h30 de la rampe Sainte-Waudru.

Lire aussi À cause des travaux, le président de la procession du Car d’Or à Mons envisage un itinéraire bis! La ducasse pour tous Une attention toute particulière a cette année été apportée aux personnes à mobilité réduite et handicapées. Notamment, lors de la procession du Car d’Or, un projet novateur inclura 4 personnes en situation de handicap mental. « Ces personnes sont des résidentes de l’ASBL La Farandole. Celles-ci s’entraînent déjà pour effectuer le parcours. Elles seront avec différents groupes et seront accompagnées de leurs éducateurs », précise Emmanuel Godefroy, président de la procession du Car d’Or. Autre nouveauté : des places PMR plus nombreuses, avec un total de 36 emplacements : à la rue du Gouvernement, rue des Sars, rue Damoiseaux sur le parking de la RTBF, rue Claude de Bettignies et à la place du Parc. Également, une zone réservée pour assister à la procession sur la place du Marché-aux-Poissons. Un doudou propre Comme pour l’édition 2022, les gobelets réutilisables seront de nouveau de la partie, mais cette fois-ci durant toutes les festivités. « On souhaite éviter cette marée de gobelets et déchets en tout genre les lendemains matin des festivités », précise Charlotte de Jaer, l’échevine de la Propreté. Bon à savoir : après 20 gobelets ramassés et ramenés au bar, une bière est offerte par certains cafés. Aucune caution ne sera demandée.