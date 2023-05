Les last minute seront une denrée rare cet été: «Pour l’Italie et la Grèce, l’offre sera quasi-nulle!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les Belges s’y sont pris très tôt cette année pour réserver leurs vacances d’été. Et ça continue encore. À tel point qu’il devient difficile de satisfaire son premier choix. « Cela dépend toujours de ce que l’on cherche », rappelle Sarah Saucin, porte-parole de l’opérateur Tui. « Si on veut une chambre familiale, à une date précise, dans un hôtel particulier, ça devient très difficile. Par contre, si vous êtes flexibles, il y a encore de nombreuses disponibilités. »

Italie et Grèce saturées

Mais jusqu’à quand ? « Pour la Grèce ou l’Italie, on craint un manque de lits pour juillet et août », poursuit-elle. « L’offre en last minute sera quasi-nulle. » Mais Sarah Saucin rappelle qu’il y a de nombreuses autres destinations qui ont encore des disponibilités, même pour les familles aux critères moins flexibles. « Les Canaries sont populaires mais on trouve encore des possibilités. Il y a aussi le reste de l’Espagne, la Turquie, la Tunisie, l’Égypte, le Cap Vert… »

Cette folie des réservations ne touche pas que les gros opérateurs. Les agences de voyages locales sont elles aussi submergées.

Dans la province du Luxembourg, de nombreuses agences ont vu les rendez-vous se multiplier ces dernières semaines. « Je vous aurais répondu avec plaisir si j’avais un peu de temps devant moi. Malheureusement, ce ne sera pas possible : nous croulons sous les rendez-vous en ce moment. Les réservations vont bon train », nous répond-on au sein de l’agence marchoise « Mil & Ma Travel ».