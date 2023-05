«Ils m’apportent de la paix»: Romelu Lukaku révèle qu’il est le papa de deux enfants!

Si on imagine facilement qu’en décidant de produire un docu sur les Diables Rouges, Prime Video espérait sans doute qu’il soit porté par une victoire belge au Mondial, les quatre épisodes de « One for all », qui suivent Thibaut Courtois, Axel Witsel et Romelu Lukaku, n’en sont pas moins fascinants. Une vraie plongée dans l’intimité de ces trois joueurs, depuis leur enfance jusqu’à leur quotidien de rois du ballon rond. On y découvre notamment un Lukaku réfléchi, très lucide sur lui-même, qui revient sur cette détermination qu’il a eue depuis tout petit. « J’avais un seul objectif, jouer au foot et sortir de la pauvreté. Mon père était joueur pro mais après ça, on n’avait rien, zéro. Ça m’a donné tellement de colère que je l’ai déversée sur le terrain. »

L’attaquant de l’Inter de Milan et recordman de buts chez les Diables Rouges évoque aussi pour la première fois aussi explicitement sa vie privée, qu’il garde d’ordinaire jalousement secrète. On savait qu’il avait eu un enfant en 2019, Roméo, mais on découvre qu’il est aussi le papa d’un deuxième garçon, Jordan, âgé d’un an ! « Mes enfants voient une image de moi que les gens ne voient pas, ils voient le vrai moi. », explique-t-il. « J’ai une relation spéciale avec Roméo, je me reconnais beaucoup en lui. Les enfants m’apportent de la paix. Le foot, c’est ma plus grande passion, mais quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas rentrer en colère le soir à la maison. A un moment, je peux paniquer et je regarde alors Roméo et je me calme. Le plus important pour moi dans la journée, c’est de le conduire à l’école. Il joue déjà au foot, mais je ne lui mets pas de pression. »