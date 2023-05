Avant-première, concerts, salle transformée en cabaret… voici les nouveautés du Royal Festival de Spa

La 64e édition du Royal Festival de Spa aura lieu entre les 4 et 20 août prochains. Ce sera une édition un peu plus longue que les précédentes. Avec de nombreux spectacles variés et diversifiés au niveau des arts de la scène, l’équipe du Royal Festival a pour ambition de proposer des événements de qualité et tous publics. Le tout avec pas mal de nouveautés car l’objectif est de constamment se renouveler et ne pas se reposer sur ses lauriers. de videos Cela commencera par un week-end d’avant-première où l’on aura droit à 5 représentations du spectacle événement Pinnochio. L’histoire du célèbre conte est transposée dans l’Italie des années 20 avec la montée du fascisme et de Mussolini. « Il s’agit d’un spectacle exceptionnel, visuel et grand public », explique Axel De Booseré, directeur du Royal Festival de Spa et qui a réalisé ce spectacle. « On va vraiment proposer pas mal de surprises cette année avec une programmation riche et variée. »

La salle des Fêtes en cabaret Une autre nouveauté sera la salle des fêtes du Centre culturel de Spa transformée en lieu de cabaret. Une façon d’accueillir plusieurs spectacles où l’on retrouvera une époque digne des années 30 et 40. « Le lieu sera complètement reconfiguré. On y installera des chaises, des tables et un bar », souligne Axel De Booseré. « Nous n’aurons pas les gradins que l’on met habituellement. Il sera possible de boire un verre pendant les représentations et même de manger avant certaines. Une véritable ambiance de cabaret qui sera recréée durant cette édition. »

Pinnochio, un spectacle extraordinaire à Spa. - Aude Vanlathem

Cirque canadien Le Royal Festival de Spa aura aussi la chance de mêler de nombreux arts de la scène. En plus du théâtre (la cabane d’Alexandra Kollontaï, Art, Perfect Day, Le champ de bataille, Gardier en thérapie), on retrouvera des événements musicaux avec des concerts (Béesau, Nina New Dawn…), du cabaret, des comédies musicales (Alma)… L’humour sera aussi de la partie avec de nombreux spectacles (Nicolas Lacroix, Laurence Bibot, Bruno Coppens, Dena, Sabam Comedy Club), des spectacles pour enfants en plus de jeux, de la magie (le paradoxe de Georges) ou encore du cirque. Axel De Booseré. - C.B. On retrouvera plusieurs premières au Royal Festival de Spa. Notamment une première européenne avec le spectacle de cirque « Robot infidèle », un spectacle canadien de haute voltige. « Nous aurons aussi une première belge avec le spectacle de cirque acrobatique Arrêt d’urgence », détaille Axel De Booseré. « Le clown trash et décalé Fred Blin sera aussi chez nous pour sa première date belge. On a vraiment voulu une programmation très différenciée au niveau des arts de la scène afin de rendre notre festival accessible à tout le monde. On se réjouit vraiment de pouvoir accueillir tous ces artistes très prochainement à Spa. »