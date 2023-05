Guerre en Ukraine: la Russie affirme avoir «écrasé» les combattants infiltrés depuis l’Ukraine qui ont attaqué Belgorod et tué un civil

Le Kremlin a exprimé sa « profonde préoccupation » et appelé à faire « plus d’efforts » pour empêcher ces incursions, en pleine multiplication d’attaques sur le sol russe ces derniers mois, qui ont soulevé des questions sur la solidité des défenses.

Lundi, des combattants entrés en Russie depuis l’Ukraine ont attaqué plusieurs localités de la région de Belgorod, qui a également essuyé des tirs d’artillerie et des attaques de drones qui ont poussé les habitants à fuir.

Le ministère russe de la Défense a assuré mardi avoir repoussé cette incursion après une opération qui a notamment mobilisé l’aviation et l’artillerie.

« Les formations nationalistes ont été bloquées et écrasées », a dit le ministère russe dans un communiqué, désignant ainsi les combattants venus d’Ukraine.

« Le reste des nationalistes ont été repoussés sur le territoire de l’Ukraine, où les frappes (…) se sont poursuivies jusqu’à leur élimination totale », a encore indiqué le ministère, affirmant avoir tué « plus de 70 terroristes ukrainiens ».

Ces déclarations étaient invérifiables de source indépendante dans l’immédiat.

« Légion » russe

En réponse à l’incursion, la Russie a décrété lundi un régime « antiterroriste » dans toute la région de Belgorod, qui a été levé mardi en fin d’après-midi. Cette mesure octroyait des pouvoirs étendus aux forces de l’ordre.

Neuf localités ont par ailleurs été évacuées, a indiqué le gouverneur. Selon les autorités, treize personnes ont été blessées « à la suite des actions criminelles » des combattants et des bombardements ukrainiens.

Un civil a aussi été tué dans le village de Kozinka, l’une des localités attaquées, et une femme est décédée d’une insuffisance cardiaque lors de son évacuation.

La Russie a accusé Kiev d’être derrière cette attaque, mais les autorités ukrainiennes nient toute implication.

« Nous ne livrons pas de guerre sur des territoires étrangers », a ainsi assuré mardi la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar, y voyant une « crise interne russe ».

Des Russes interrogés à Moscou par l’AFP mardi ont fait part de leur crainte de nouvelles attaques.

« Ce n’est pas seulement Belgorod, mais tous les territoires frontaliers. L’ensemble de la nation russe est anxieuse à l’idée que (les bombardements) puissent se produire plus loin, à Moscou », déclare Alexandre, un ingénieur de 42 ans qui préfère taire son nom.

« Les habitants de Belgorod devraient réfléchir, ne pas rester allongés sur leur canapé mais se gratter la tête et se demander si tout va bien au sein de l’Etat russe », fustige Sergueï Roussakov, un ingénieur industriel à la retraite de 70 ans.

Les Ukrainiens interrogés à Kiev étaient davantage préoccupés par les combats dans leur propre pays.

« Nos militaires doivent reprendre ce que les Russes ont pris -- les villes d’Ukraine. Nous n’avons pas besoin de la Russie », lance Olga, 26 ans, employée dans une crèche.

« Nous voulons une victoire plus rapide et un plus grand succès à Bakhmout, la libération de Marioupol, la libération de la Crimée », abonde Oleksandre, un retraité.

L’attaque à Belgorod a été revendiquée sur Telegram par la « Légion Liberté pour la Russie », un groupe de Russes combattant côté ukrainien, qui avait déjà assuré être à l’origine d’incursions précédentes dans la même région.

Un autre groupe similaire participerait à l’opération, le « Corps des volontaires russes ».

Poutine silencieux

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé que cette nouvelle incursion signifie qu’il faut « plus d’efforts » pour assurer la sécurité de la Russie. « Ces efforts continuent d’être fournis et l’opération militaire spéciale (en Ukraine) se poursuit pour que cela n’arrive plus », a-t-il ajouté.

Le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a déclaré que plusieurs localités, dont Graïvoron, chef-lieu du district du même nom, avaient été soumises à de « nombreux » bombardements, au moyen de pièces d’artillerie, de lance-roquettes multiples et de drones.

Alors que se profile une vaste contre-offensive ukrainienne, le territoire russe a été ces derniers mois et semaines la cible d’un nombre croissant de sabotages, d’attentats et d’attaques de drones imputés à Kiev, mais jamais revendiqués par l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine ne s’est pas exprimé au sujet de l’incursion, se bornant, lors d’une cérémonie de remise de décorations au Kremlin mardi, à parler de manière générale du conflit.