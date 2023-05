L’Inter affronte la Fiorentina en finale de la Coupe d’Italie: pour Romelu Lukaku, la chasse aux trophées est lancée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec six buts et quatre assists en un mois, Romelu Lukaku est pleinement revenu dans la saison, entraîné aussi par une équipe en pleine santé. Et cette locution vaut tout autant pour la cohésion collective que pour l’effectif considéré singulièrement : il y a de la concurrence à tous les niveaux du terrain, et Lukaku, malgré son retour en force, malgré son lien particulier avec le club et ses supporters, malgré le feeling privilégié avec Lautaro, n’y échappe pas.

Ce mercredi, à l’Olimpico, face à une Fiorentina qui vise un premier trophée depuis 2001, une autre Coupe d’Italie remportée alors contre Parme, et avant une finale européenne (celle de Conference League le 7 juin contre West Ham), « Big Rom » devra vraisemblablement encore patienter sur le banc.