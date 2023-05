Le monde forain en deuil, le Carolo Manuel Mastrovalerio est décédé à l’âge de 50 ans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le monde forain de la région de Charleroi et même partout en Wallonie est en deuil. Manuel Mastrovalerio, forain carolo bien connu et apprécié, est décédé jeudi 18 mai dernier. Il venait de fêter ses 50 ans le 2 mars dernier. Très marqué et ému, son grand-frère Anthony se souvient de lui. « Il est né forain, il est mort forain. »