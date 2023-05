LaMeuse Foot | Trooz-Sart-Momalle, une triangulaire au spectacle alléchant en attente d’un dernier dénouement

Dans cette dernière émission de la deuxième saison de LaMeuse Foot, comment ne pas commencer par cette remontée des Trooziens en P1 ? Fabrice Campolini, le capitaine des Rouges et Bleus, avoue que les siens attendaient tous ça avec impatience. « Par rapport à notre saison, je pense que c’est mérité. On a réussi à créer une osmose. J’ai vraiment été surpris de plusieurs joueurs qui ont aussi fait preuve de maturité. On avait le 12ème homme derrière nous lors de ce tour final et de cet interséries, ça a eu un impact psychologique. Tout le monde a été au rendez-vous, personne n’a eu peur de la pression. »

« Chez nous contre Trooz, il a manqué cette grinta, ce petit brin de jusqu’au-boutisme même si un match nul n’aurait pas été volé », estime le Momallois, Thomas Rovny. « On était concentrés et on voulait faire quelque chose de bien pour le président et pour le club. On doit digérer ça mais on ne doit pas tout jeter à la poubelle. Jeudi, ça sera du 50-50 à Sart, un match ouvert. »