Gabriela Sabatini: «Je me reconnaissais dans le tennis de Justine Henin»

C’est très gentil à vous de me souhaiter un bon anniversaire, même avec quelques jours de retard, j’apprécie » : ce ne fut pas simple de réserver une petite place, à cette interview, dans l’agenda de Gabriela Sabatini, mais c’est avec le sourire et cet accent si charmant et dansant de Buenos Aires qu’elle nous accueille. « Bien sûr que je me souviens de cette finale entre Justine et Kim, en 2003. C’était un honneur pour moi d’y assister à Roland-Garros qui a tant compté dans ma carrière (NDLR : à 15 ans, elle avait défrayé la chronique en se qualifiant pour les demi-finales parisiennes) et de remettre le trophée aux côtés de votre Roi. D’ailleurs, c’est toujours la seule fois que j’ai remis une Coupe dans un Grand Chelem (elle a pourtant remporté l’US Open face à Steffi Graf, sa rivale de toujours, en 1990). C’était une journée si spéciale pour votre tennis en Belgique. Et pour Justine aussi, évidemment. Elle avait fait la promesse de gagner à Roland-Garros à sa maman, c’est bien ça ? C’est dommage qu’elle n’était plus là pour voir ça. Ou si, sans doute, depuis le ciel… J’admirais les deux joueuses, Henin et Clijsters. Mais je me reconnaissais surtout dans le tennis de Justine. J’aimais son jeu varié, elle savait tout faire et puis, il y avait ce fameux revers à une main… comme moi. Et ce slice qui faisait mal à tout le monde. Ce n’était évidemment pas la joueuse la plus puissante de l’époque, mais elle avait ce don pour pousser ses adversaires à la faute. »