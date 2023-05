Elmira et ses deux enfants sont abandonnés dans le mauvais aéroport après des vacances en Égypte: «Les enfants se sont endormis dehors, sur des sacs»

Elmira avait profité du break printanier pour emmener ses deux enfants en Égypte. Un séjour idyllique pour la petite famille qui s’est néanmoins très mal terminé. Pour rentrer chez eux, en Angleterre. la maman et ses deux enfants devaient faire escale à Venise. Un vol qui n’a été source que de problèmes. Cela a commencé par un retard de plus de six heures, comme elle l’explique au Mirror. « Personne ne nous a dit pourquoi notre avion était retardé. On nous a juste dit d’attendre, sans nous offrir de boissons ou quoi que ce soit. » Finalement, avec énormément de retard, l’appareil a pris son envol. Un trajet sans encombre… jusqu’à l’atterrissage, moment choisi par le pilote pour annoncer que l’avion allait se poser à l’aéroport de Vérone. Autrement dit à 120 km de la destination prévue. « Il a dit que c’était fermé, que nous allions à Vérone mais qu’il ne fallait pas s’inquiéter pour ça », se souvient la maman.

Un coup dur pour les passagers. « Mes enfants et moi avions une correspondance à prendre, d’autres avaient réservé des voitures. » Si quatre fourgonnettes ont bien été mises à disposition, Elmira explique qu’elles ont été prises d’assaut et rapidement pleine. À 2 heures du matin, elle et ses enfants ont donc été abandonnés à leur sort. « Le personnel a juste dit ‘désolé’. C’était Wizz Air qui était censé assurer le transfert pour tout le monde ! » Obligation qui n’a pas été réalisée selon ses dires.

Seule solution pour la mère de famille, rejoindre sa destination par taxi. « Cela aurait coûté 300 euros et, à cette heure-là, il n’y en avait aucun de disponible de toute façon », explique-t-elle. « Nous sommes juste restés là. Les enfants se sont endormis dehors, sur des sacs. » Cinq heures, un taxi et trois nouveaux billets d’avion plus tard, Elmira et ses enfants ont pu rentrer à la maison.