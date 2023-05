Daniel pensait avoir réalisé le rêve de sa vie en achetant son appartement à 980.000 euros, ça a été le début de son cauchemar: «J’ai l’impression que ma vie est gâchée»

Car depuis son achat en 2019, les géomètres ont découvert que l’immeuble n’était pas adapté, générant d’énormes factures pour les propriétaires qui se retrouvent avec des problèmes de fondations, de fissures aux murs ou encore une charpente pourrie. Bref des problèmes structurels qui pèsent sur le moral, notamment celui de Daniel. « Mon avenir m’a été volé, mon argent m’a été volé, ma santé mentale m’a été volée. Je ne peux plus travailler car je ne pense qu’à ça. J’ai l’impression que ma vie est gâchée », déclare-t-il avec tristesse.

Daniel Bruce, 38 ans, a dépensé près de 850.000£ (un peu moins de 980.000 euros) pour s’offrir un appartement deux chambres dans le quartier très prisé de Camden, au nord de Londres. Un achat majeur dans la vie du trentenaire qui n’a pourtant pas eu l’effet escompté sur sa vie. Car quatre ans plus tard, ce somptueux logement est la cause de tous ses problèmes. « Ça devait être mon sanctuaire, ça s’est avéré être tout le contraire de ça », explique-t-il au Mirror.

La situation des résidants est telle que le gouvernement britannique a également réagi. « Ce qu’ils vivent est déplorable. Nous exerçons des pressions sur les personnes impliquées pour qu’elles parviennent à une solution juste », explique un porte-parole. Difficile néanmoins d’y voir clair dans cette affaire puisque l’entreprise à l’origine de la construction, Prime Metro Properties, a délégué le chantier à une société tierce, Cite Construction Ltd. Cette dernière n’aurait pas respecté les normes.

À tel point qu’une enquête indépendante a désormais conclu que le bâtiment devait être totalement détruit avant qu’une reconstruction ne puisse être envisagée. Un coup de massue pour Daniel et les autres propriétaires au vu des sommes dépensées. Pour l’heure, un calendrier a été établi pour entreprendre les travaux structurels nécessaires avant de résoudre les problèmes restants. Et éviter la démolition complète du bâtiment pour éviter de détruire véritablement la vie de Daniel et des autres.