L’extension du métro 3 vers Schaerbeek est de plus en plus compromise: le gouvernement bruxellois doit prendre une décision sur l’avenir du projet

L’avenir de la future ligne de métro 3 vers Schaerbeek semble sérieusement compromis. Selon L’Echo, Beliris a suspendu le projet de métro vers Schaerbeek. En cause : un surcoût important dans les offres rendues par les entreprises de génie civil pour construire le tunnel et les stations comprises entre la gare du Nord et Bordet. Lire aussi Beliris suspend le projet de construction de la ligne 3 du métro vers Schaerbeek Le quotidien a repéré une offre d’emploi du fonds fédéral, en charge du développement du tronçon compris entre la gare du Nord et Bordet, pour un accompagnateur de processus de changement pour une mission auprès du service de ressources humaines. Celle-ci est énoncée de la manière suivante : « Beliris est actuellement confronté à une suspension d’urgence de l’un de ses plus grands projets : la construction de la ligne 3 du métro. Au cours des prochains mois, il sera confirmé s’il s’agit d’une suspension ou d’un arrêt définitif… En raison de cette suspension soudaine du projet, l’organisation a été contrainte d’absorber les employés internes dans un délai très court et de les guider vers un nouveau rôle professionnel. Tant sur le plan psychologique que sur le plan organisationnel, cette transition sera un défi ». L’offre d’emploi a déjà été publiée alors que le gouvernement bruxellois n’a encore pris aucune décision sur le sujet.

Lire aussi metro-nord-sud-bruxelles-les-travaux-battent-leur-plein-la-station-albert « On est très surpris. Beliris nous a en effet informés en début de semaine des offres reçues. Le métro reste un projet important pour le gouvernement bruxellois. Nous allons en discuter ce jeudi au gouvernement. Aucune décision n’est prise à ce stade », a rappelé ce mardi après-midi le gouvernement bruxellois. Un peu plus tôt, le cabinet de la ministre fédérale en charge de Beliris, Karine Lalieux (PS) a indiqué que « aucune décision n’a été prise » et précisé qu’une note avait été remise lundi au gouvernement bruxellois.

Il s’agit d’une nouvelle tuile dans le projet de métro 3 qui, pour rappel, est scindé en deux parties. La première partie est gérée par la Stib et relie Albert à la Gare du Nord. Alors que les travaux sont en cours sur ce tronçon, des soucis de stabilité sont apparus sous le Palais du Midi provoquant déjà un surcoût des travaux et des années supplémentaires de chantier. En ce qui concerne le tronçon reliant la Gare du Nord à la future station Bordet, l’enquête publique s’est achevée au printemps 2022, mais les permis n’ont toujours pas été octroyés.

Lire aussi Travaux du métro 3: deux solutions sont sur la table concernant le Palais du Midi Une nouvelle polémique dans le cadre du projet de métro 3 qui suscite des réactions dans l’opposition au parlement bruxellois. « Je suis stupéfait. Où est le leadership politique dans ce dossier ? Qui tient le volant ? C’est le chaos le plus complet », commente Christophe De Beukelaer (Les Engagés), député bruxellois. « Je me pose légitimement plusieurs questions essentielles : depuis quand Beliris est au courant ? Ils ont les offres depuis avril. On est le 23 mai ! Le gouvernement bruxellois était-il au courant ou a-t-il appris hier que Beliris suspendait tout le projet ? Et puis surtout : c’est Beliris qui décide ou c’est le gouvernement ? », ajoute-t-il. Christophe De Beukelaer. - E. G. « Les Bruxellois et les navetteurs ont besoin de ce Métro 3, mais la menace d’une fin prématurée du projet ne doit pas servir à nous faire accepter tout et n’importe quoi. Ce projet ne peut se transformer en un gouffre financier qui enrichit les multinationales de la construction, au détriment des Bruxellois », commente Françoise De Smedt, députée bruxelloise pour le PTB.