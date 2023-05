Accro aux jeux vidéo, un adolescent de 17 ans pète complètement les plombs lorsque son papa décide de couper Internet!

La situation était devenue ingérable pour ses parents. Impossible pour eux de remettre leur garçon de 17 ans dans le droit chemin. Enfermé dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo, l’adolescent était arrivé à un stade tel qu’il n’allait plus en cours, ne mangeait plus à table et ne sortait plus de sa chambre.

Démuni, son papa a tenté le tout pour le tout mercredi soir en coupant Internet dans l’appartement que la famille occupe à Toulouse. Réaction immédiate du jeune homme qui sort « en furie de sa chambre » et « commence à s’en prendre à sa mère », rapporte France Bleu. Hors de contrôle, celui-ci frappe sa maman avant d’essayer d’étranger son papa tout en le menaçant d’un couteau.