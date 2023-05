Ryanair prépare les clients à la mauvaise nouvelle juste avant les vacances: «Cette époque est derrière nous»

Si vous aviez pris l’habitude de voyager avec Ryanair avant les années 2020, vous avez probablement dû bénéficier au moins une fois d’une offre immanquable. Dans les meilleures périodes, certains voyageurs pouvaient même bénéficier d’un vol à 1 euro. Une époque révolue que la crise du coronavirus n’a fait qu’accentuer. Il restait néanmoins possible d’obtenir des billets à bon prix grâce à l’une des dernières offres de la compagnie, les vols à 9,99 euros. Une offre qui ne devrait plus faire long feu. de videos « L’époque des billets d’avion à 9,99 euros est peut-être derrière nous depuis longtemps », a déclaré Neil Soharan, directeur financier chez Ryanair, à Bloomberg. Il semble acquis que le prix d’un vol avec la compagnie aérienne low-cost coûtera bien plus cher à l’avenir. Et ce malgré la volonté de voyager. « La demande de voyages de loisirs cet été en Europe semble robuste » et « malgré l’inflation qui pèse sur les dépenses de consommation, les consommateurs européens continuent de privilégier les voyages plutôt que d’autres formes de divertissement », estime Olly Anibaba, analyste de Third Bridge.

Avec cette déclaration de Neil Soharan, le message de Ryanair semble clair : « Ryanair et d’autres compagnies aériennes ont prévenu que l’ère des tarifs ultra-bas pourrait toucher à sa fin. Ils préparent les clients à d’éventuelles augmentations de prix », poursuit l’analyste. Reste à voir comment la compagnie aérienne affrontera les périodes plus creuses, comme l’hiver, pour remplir ses avions. « Elle pourrait être amenée à proposer des réductions ». Aussi alléchante que dans le passé ? Probablement pas.

Des bénéfices La compagnie à bas prix a affiché un bénéfice net d’1,4 milliard d’euros pour son exercice 2022/23, contre une perte de 355 millions un an plus tôt, en dépit de coûts opérationnels en hausse de 75 %. « Nous avons assisté à une très forte reprise du trafic post-Covid », et celui-ci « est désormais supérieur de 13 à 14 % à nos volumes d’avant Covid, mais la rentabilité est toujours légèrement inférieure », a résumé le patron de Ryanair, Michael O’Leary.

« Les gens avaient été enfermés pendant deux ans » au fil des confinements décidés dans le cadre de la pandémie de Covid-19, « et ils ont voulu recommencer à voyager », a ajouté M. O’Leary. Au cours de la période, Ryanair a vu son chiffre d’affaires plus que doubler, à 10,8 milliards d’euros, et son trafic augmenter de 74 %, à près de 170 millions de passagers. Ses prix ont augmenté de 10 % par rapport aux niveaux pré-Covid. Ryanair avait renoué avec les bénéfices pour ses trois premiers trimestres, mais la compagnie précise être resté dans le rouge pour le seul quatrième trimestre, avec une perte de 154 millions d’euros. 3.000 vols par jour Ryanair a mis en avant à plusieurs reprises le fait qu’elle a moins licencié que ses concurrents pendant la pandémie, qui a cloué au sol le trafic aérien pendant des mois – elle avait à la place négocié des réductions de salaires avec les syndicats. Les salaires « ont été rétablis avec 28 mois d’avance (…) pour la quasi-totalité des équipages », affirme Ryanair lundi. Son concurrent Easyjet, pénalisé l’an dernier par des manques de personnel, n’est toujours pas parvenue à revenir dans le vert. « La part de marché de Ryanair a considérablement augmenté sur la plupart des marchés de l’UE », en particulier en Italie, Pologne ou Irlande, a fait valoir M. O’Leary lundi. La compagnie compte mettre en oeuvre cet été le plus important programme de vol de son histoire, avec plus de 3.000 trajets quotidiens, et espère augmenter de 10 % le nombre de ses passagers cette année, à 185 millions. « Le véritable test pour Ryanair sera les périodes creuses, notamment en hiver. Pour remplir leurs avions, (la compagnie) pourrait être amenée à proposer des réductions » à cette période de l’année, selon Olly Anibaba, de Third Bridge. Ryanair, qui entrevoit « une modeste augmentation des bénéfices » cette année, note aussi que son résultat pourrait pâtir d’une « modeste hausse » de ses coûts, en raison notamment d’une facture de carburant qui grimpera de plus d’un milliard d’euros, et « des récents retards de livraison de Boeing ». La compagnie, qui espère transporter jusqu’à 300 millions de passagers par an en 2034, a toutefois passé début mai une grosse commande ferme de 150 moyen-courriers 737 MAX, l’avion-vedette de Boeing, et posé une option pour 150 appareils supplémentaires.