Douze œuvres d’art ornent le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles, Brucity (photos)

« En tant que centre administratif de la Ville, Brucity se devait d’être à l’image de Bruxelles et de ses citoyens : moderne, cosmopolite, pluriel, tourné vers l’avenir et rempli de culture. Fresques, sculptures, peintures, installations… au total, ce sont donc 12 œuvres d’art issues d’artistes belges et internationaux qui ont été installées au sein du bâtiment. Une curation représentative de la diversité de notre Capitale qui abrite près de 179 nationalités », affirme Delphine Houba (PS), échevine de la Culture. Avant d’ajouter : « C’est donc du rez-de-chaussée au rooftop, en passant par les ascenseurs, que les visiteurs et employés de Brucity peuvent admirer et se plonger dans ces œuvres en dialogue avec l’histoire de cet emplacement, le présent de la Ville et le futur de Bruxelles. Une dialectique visible de tous et qui réaffirme notre volonté de rendre l’art et la culture accessibles au grand public. »