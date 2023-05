Deux personnes poursuivies pour des vols de métaux à Bruxelles: l’affaire sera jugée le 20 juin

«Il n’est pas question de l’existence d’une organisation ou de la création d’une bande», a souligné la défense. «Il n’est pas non plus avéré que nos clients ont gagné une telle somme en volant du métal. Ils ont souvent aidé d’autres personnes à réaliser des ventes car ils possèdent une carte d’identité et un compte en banque, et que les ferrailleurs ne sont plus autorisés à payer en espèces.»