Marie-Pierre Verryt, auteure et bibliothécaire à Seneffe, s’est éteinte à 38 ans: «Écrire la rendait heureuse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le monde littéraire du Centre et de Charleroi pleure. Originaire d’Anderlues, Marie-Pierre Verryt était non seulement bibliothécaire à Seneffe depuis 2006, d’abord à Arquennes puis à Familleureux, mais aussi animatrice, comédienne, musicienne – elle chantait et jouait du piano, de la guitare, de la harpe celtique… – et véritable amoureuse d’Histoire et de nature.