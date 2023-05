L’Equality Festival, c’est à partir de ce vendredi à Courcelles: tous les détails pratiques!

Portée par la Commune de Courcelles, en partenariat avec le centre culturel la Posterie, le comité des fêtes de Courcelles, Paradise Events, l’organisateur de l’Holi Festival, et les Cowens Brothers, cette quatrième édition aura le goût de l’inédit. Pour commencer, elle change de lieu. Fini le site de la rue de Bronchain où se sont tenues les éditions précédentes. Et pour cause, les lieux sont en chantier, on y construit la future piscine courcelloise.

L’événement durera de ce vendredi 26 mai au dimanche 28.