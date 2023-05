Les cafetiers, la Ville de Namur et l’ASBL Phénix unissent leurs forces pour lutter contre les assuétudes: «Des clients viennent dans mon café et veulent simplement être ivres rapidement», regrette Damien Baert, patron de la Cuve à bière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Damien Baert, à la tête des établissements la Cuve à Bière et l’Antidote à Namur, ainsi que de nombreux autres tenanciers, ont décidé de collaborer avec la Ville de Namur et l’ASBL Phénix, qui accompagne les personnes dépendantes, pour sensibiliser la population à la problématique des assuétudes. Depuis des années, Damien fait le triste constat que beaucoup de clients ne savent plus boire un verre pour s’amuser.