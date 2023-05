Le Festival Arts & Alpha, à Bruxelles, fera le lien entre art et alphabétisation du 30 mai au 13 juin

Le Festival Arts et Alpha, organisé pour la quatrième fois par l’ASBL Lire et Écrire Bruxelles, proposera du 30 mai au 13 juin dans 13 lieux bruxellois des expositions, spectacles, visites guidées, ateliers et conférences autour de l’alphabétisation.

L’ASBL Lire et Écrire plaide pour le droit à l’alphabétisation pour toutes et tous et propose aux adultes en formation ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses du secteur de prendre part à la vie culturelle via ces projets artistiques à découvrir dans le cadre du festival. «En liant expression artistique et autres approches pédagogiques, les cours d’alphabétisation permettent aux apprenants de donner du sens, de soutenir et d’amplifier l’apprentissage linguistique et, parallèlement, de bénéficier d’une véritable ouverture sociale», explique l’organisation par voie de communiqué.