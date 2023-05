Deux animations consacrées aux insectes pollinisateurs à Donceel

Dans le cadre de l’action « Printemps au naturel », la commission consultative nature de Donceel organise une journée consacrée aux insectes pollinisateurs. Deux activités sont mises en place ce 28 mai.

De 10h à 17h, vous aurez la possibilité de visiter une miellerie chez un apiculteur, en apprendre plus sur les différents pollinisateurs, construire un hôtel à insectes et déguster des bières et gaufres.