Voici quand vont démarrer les nouveaux travaux de la chaussée de Louvain à Bouge, pour la bande des bus trop élevée: «On regrette le manque d’écoute, car on avait déjà des craintes au début du premier chantier», témoigne Pascal, commerçant (vidéo)

Nous vous l’avions annoncé au début de ce mois de mai : la chaussée de Louvain à Bouge va à nouveau connaître des travaux. En cause ? La bande centrale dédiée à la circulation des bus, jugée trop haute. En effet, nombreux sont les riverains et commerçants à avoir signalé la dangerosité de cette bande, particulièrement au niveau des carrefours du Tilleul et de la rue Paul Verbiest.