Braine-le-Comte: la fresque du Silbraü, sur la Grand-Place, sera sauvée

La question de la démolition et de la reconstruction du bâtiment abritant la taverne « Le Silbraü », sur la Grand-Place a été abordée lundi au conseil communal de Braine-le-Comte. Muriel De Dobbeleer (Ecolo) et Yves Guévar (Ensemble) se sont inquiétés du projet mené par le propriétaire, la Brasserie de Silly, notamment de savoir si les travaux étaient compatibles, au niveau du timing, avec la rénovation de la Grand-Place. Et ce qui était prévu pour sauver la fresque représentant les géants et le folklore brainois.

L’échevin Léandre Huart a tenu à les rassurer : « La fresque sera démontée par le propriétaire et replacée, à ses frais, à un endroit qui sera désigné par la ville, en charge d’urbanisme. Nous y tenons. Quant à l’exécution des travaux de ce chantier privé, il sera compatible avec le phasage des travaux de la Grand-Place. Nous devrions recevoir le permis en juillet de cette année. »