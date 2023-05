Consommation de drogue dans les stations de métro à Bruxelles: un projet test Porte de Namur pour lutter contre le phénomène

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En novembre 2022, la Stib tire la sonnette d’alarme : la consommation de drogue en station ne cesse d’augmenter. Entre janvier et octobre 2022, la Stib a reçu 1.200 signalements de consommation de drogue dans l’espace public, soit 70 % de plus par rapport à l’année précédente. « Selon les professionnels du secteur, pas moins de trois quarts des consommateurs de drogue à Bruxelles prennent du crack et cette augmentation se ressent malheureusement un peu partout et notamment dans les transports en commun », pointe la députée Aurélie Czekalski (MR) en commission Affaires intérieures ce mardi. « Cette situation problématique perdure, les usagers de la Stib et les riverains des stations sont désemparés face à cette situation. »

Le phénomène des drogues et des assuétudes nécessite une approche holistique, rappelle le ministre-président Rudi Vervoort (PS). « Notre engagement s’inscrit dans le champ de la prévention, de la sécurité mais aussi et surtout de la réduction des risques et de l’accompagnement des usagers. Via safe.brussels, la Région poursuit son soutien notamment financier aux autorités locales », précise le socialiste avant de présenter les mesures prises pour enrayer le phénomène dans les stations de métro.

Les ministres compétents se sont accordés pour mettre en place le projet SubLink, porté par la Stib et les ASBL Lama, Diogène, New Samusocial et Transit qui sont spécialisées dans l’aide aux sans abris avec des problèmes d’assuétude. « L’idée est bien d’apporter une aide structurelle en s’appuyant sur l’expertise et les moyens des partenaires associés pour la première fois dans un projet commun. D’autres partenaires qui ne relèvent pas du niveau régional, comme les communes et la police, seront associés. Le problème est complexe, la réponse ne pourra pas être improvisée », ajoute Rudi Vervoort.