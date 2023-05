Un Colruyt à Braine-le-Comte: la saga continue, la 3e version du projet est à l’enquête publique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La troisième tentative sera-t-elle la bonne ? Du côté de Colruyt, qui souhaite s’implanter depuis plusieurs années à Braine-le-Comte, on croise les doigts. Le projet fut refusé une première fois en 2020 par la ville de Braine-le-Comte, surtout pour des raisons de mobilité et d’enjeux environnementaux. Revu et corrigé, il fut redéposé fin 2021, mais recalé une seconde fois à l’automne 2022, par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, alors que la ville avait donné son feu vert.

Magasin à front de rue

En janvier 2023, le groupe Colruyt avait annoncé vouloir déposer un projet encore amélioré, toujours au Chemin du Pont, sur un terrain vierge situé juste en face de l’IFAPME. La demande de permis d’urbanisme a été déposée il y a quelques semaines et l’enquête publique a démarré ce lundi 22 mai, jusqu’au 6 juin 2023.