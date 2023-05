Remco Evenepoel sort du silence et répond aux critiques après son abandon du Giro: «Je ne suis pas du genre à me cacher ou avoir peur de perdre»

Après avoir dû quitter le Giro le 14 mai en raison d’un contrôle covid positif, Remco Evenepoel, 23 ans, peut reprendre les entraînements. Le leader de Soudal-Quick Step l’a annoncé mardi sur Instagram, où il a également répondu avec force aux commentaires négatifs. « Il est difficile de décider par où commencer. Commençons par les nouvelles positives. Après les contrôles et les examens médicaux d’aujourd’hui, j’ai reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement et réfléchir à de nouveaux objectifs », a déclaré Evenepoel, remerciant sa famille, ses amis et ses coéquipiers pour leur soutien.

de videos Le champion du monde considère son départ du Tour d’Italie comme « l’un des échecs les plus difficiles » de sa carrière. « Quitter la course avec une infection au coronavirus a été une fin très brutale pour ce qui aurait pu être une belle histoire. Six mois de préparation rien que pour cette course. Des sacrifices, de longues journées sous la pluie, de longues périodes loin de la maison. Tout se déroulait selon le plan prévu, mais le sport est ainsi fait. Les hauts et les bas en font partie et je l’accepte sans problème ».