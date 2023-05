Erreur de tarif du Fonds Social de l’Eau: la Ville de Chimay diffuse un avis destiné aux clients de la Régie des Eaux

La Ville de Chimay a diffusé un avis destiné aux clients de la Régie des Eaux : « Une erreur est survenue au niveau du tarif du Fonds Social de l’Eau repris sur les factures de régularisation pour l’exercice 2022. Celle-ci sera corrigée dans les plus brefs délais et vous recevrez prochainement les documents rectificatifs (note de crédit et facture modifiée). Si vous avez déjà payé votre facture de régularisation, le montant perçu en trop sera automatiquement déduit de votre prochaine facture d’acompte 2023 (à titre d’exemple, pour une consommation de 50m³, le montant à récupérer s’élève à 14,36 €). Si vous n’avez pas encore reçu votre facture de régularisation pour l’exercice 2022, le document que vous recevrez dans les prochains jours aura déjà été modifié et le montant qui vous sera réclamé sera correct. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. »

