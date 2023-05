Athlétisme: Noor Vidts renonce au meeting de Götzis

Un forfait malheureux quand on voit la concurrence que l’athlète de Vilvorde, 4e aux JO de Tokyo 2021 et à l’Euro de Munich 2022 et 5e aux Mondiaux d’Eugene 2022, s’apprêtait à affronter. A l’exception de Nafi Thiam qui, on le sait, a décidé d’effectuer sa rentrée à Ratingen le mois prochain sur 5 des 7 épreuves du meeting d’épreuves combinées allemand, les meilleures mondiales se retrouveront dans le petit stade Mösle : la Néerlandaise Anouk Vetter, vice-championne olympique et du monde, l’Américaine Anna Hall, médaillée de bronze des Mondiaux 2022, la Polonaise Adrianna Sulek, vice-championne d’Europe 2022, la Britannique Katarina Johnson-Thompson, championne du monde 2019 ou encore l’Américaine Annie Kunz.