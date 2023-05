Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une sanglante tentative de meurtre pour une place de parking a eu lieu ce lundi matin, un peu avant 11 h 30, devant la porte de garage d’un immeuble à appartements de la rue Léopold I, à Laeken (Bruxelles). Les deux auteurs des faits sont un père et son fils qui étaient chacun armés d’un couteau et qui ont simultanément poignardé et roué de coups leur victime. Ils ont ensuite fait appel à un complice qui est venu récupérer les armes du crime sur place pour aller les cacher ailleurs avant l’arrivée de la police !