Sophie Laguesse, de Jalhay, reçoit un financement de la Fondation Médicale Reine Elisabeth pour ses recherches sur l’alcool

C’est une aide notable que vient de recevoir Sophie Laguesse, originaire de Tiège, à Jalhay : la Fondation Médicale Reine Elisabeth finance son projet de recherche, « Al(co)teration ». De quoi l’aider dans ses recherches sur les effets du binge-drinking, la consommation d’alcool excessive en peu de temps, sur la maturation du cerveau adolescent.

Chercheuse au Laboratoire de Régulation Moléculaire de la Neurogenèse (GIGA-Stem Cells) et qualifiée FNRS, la Tiégeoise s’intéresse au cerveau des adolescents, et plus particulièrement au cortex préfrontal. Cette région cérébrale contrôle les fonctions exécutives, et son immaturité chez les ados est responsable de leur comportement impulsif, leur émotivité excessive et leur désir de prise de risques.