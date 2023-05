PRpro: le droit de vote des jeunes de 16-17 ans expliqué à des élèves de secondaire de Molenbeek

Une centaine d'élèves de 5e secondaire de cette école à pédagogie active de l'enseignement officiel ont participé à cet échange sur le droit de vote des jeunes âgés de 16 et 17 ans aux élections européennes de 2024 et sur les enjeux de ce scrutin.

« Les jeunes représentent l'avenir de notre pays », déclare Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur. « En accordant le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans, nous voulons leur donner la possibilité de construire eux-mêmes leur avenir. Les décisions adoptées au niveau européen concernent souvent les jeunes et ont des conséquences majeures sur leur avenir, tant au niveau du climat que de la mobilité par exemple. Il est donc nécessaire de donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer lors du prochain scrutin. »

Nouvelle loi belge

« Le Parlement européen se félicite de la nouvelle loi belge qui étend le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans », explique quant à lui Jaume Duch, porte-parole du Parlement européen. « Notre institution prend de nombreuses décisions qui affectent l'avenir et la vie quotidienne des jeunes, qu'il s'agisse du changement climatique, des droits des consommateurs, de leurs activités en ligne, de la sécurité, de la guerre en Ukraine. Leurs opinions sur ces politiques doivent donc être entendues. Les jeunes sont le moteur du débat démocratique et leur inscription volontaire est un exemple important de la démocratie en action. »

280.000 jeunes, âgés de 16 et 17 ans (Belges et Européens qui habitent en Belgique) auront la possibilité de voter aux élections européennes de 2024. Ils devront s'inscrire sur les listes électorales entre le 1er mai 2023 et le 31 mars 2024. La Belgique devient ainsi l'un des cinq États membres de l'Union européenne à autoriser les mineurs à participer activement aux élections (avec l'Autriche, la Grèce, Malte et l'Allemagne).